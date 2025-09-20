Journées du Patrimoine Château d’Authon Authon-Ébéon

3 rue du Château Authon-Ébéon Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Partez à la découverte du château d’Authon, ancienne baronnie de Saintonge partiellement reconstruite en 1607 et remaniée au XIXe siècle.
3 rue du Château Authon-Ébéon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

Entdecken Sie das Schloss Authon, eine ehemalige Baronie der Saintonge, die 1607 teilweise wiederaufgebaut und im 19.

Scoprite il castello di Authon, antica baronia di Saintonge, parzialmente ricostruito nel 1607 e ristrutturato nel XIX secolo.

Descubra el castillo de Authon, antigua baronía de Saintonge parcialmente reconstruida en 1607 y remodelada en el siglo XIX.

