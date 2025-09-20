Journées du Patrimoine Château de Bressuire Bressuire
Journées du Patrimoine Château de Bressuire Bressuire samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Château de Bressuire
Château (parking) Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Avec une guide, partez à la découverte de son système défensif très élaboré, de ses deux enceintes encore existantes. Une bonne paire de chaussures est conseillée pour cette visite organisée par l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais.
Exposition photographique « De Pékin à Paris” de Meng Meng. Photographe d’origine chinoise installée à Bressuire, Meng Meng nous fait découvrir ces deux villes à travers des photographies de rue pleines d’humanisme.
Dans la cour du château, présentation et vente de « Histoire du bressuirais, cent portraits à découvrir » ouvrage remarquable, abondamment illustré mettant au centre de notre histoire locale 100 portraits de femmes et d’hommes qui l’ont construite.
Visite guidée: dimanche à 15 h 30.
Exposition: samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. .
Château (parking) Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
English : Journées du Patrimoine Château de Bressuire
German : Journées du Patrimoine Château de Bressuire
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Château de Bressuire
L’événement Journées du Patrimoine Château de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Bocage Bressuirais