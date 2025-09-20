JOURNÉES DU PATRIMOINE: Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

Chateau de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme

– Visite À l’assaut du château à 11h, 14h30, 16h et 13h en GB Lors de ce parcours en extérieur, découvrez comment l’architecture du château-fort répond aux défis de l’assaut médiéval ! Une visite guidée passionnante pour comprendre l’art de défendre… et celui d’attaquer !

– Visite « Secrets de collection » Et si les armes racontaient les murs ? Cette visite-conférence en intérieur met en lumière l’histoire des restaurations du château et l’extraordinaire richesse du Musée de la Guerre au Moyen Âge.

Des pièces rares, inattendues ou familières, toutes témoins du savoir-faire, de la technique et de l’esthétique guerrier du Moyen Âge.

– Démonstrations de tir au trébuchet Assistez à des démonstrations spectaculaires de tirs au trébuchet, avec une machine reconstituée au dimension 1/3 et découvrez comment cet engin de siège, alliant puissance et précision. .

Chateau de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

