JOURNÉES DU PATRIMOINE: Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Afin de fêter les journées du Patrimoine (20 et 21 septembre) , le château de Castelnaud propose le suivant programme:

– La visite « secrets de collection » (1h30), à 10h30, 14h et 17h en fr.

– La visite « A l’assaut du château » (45min), à 11h, 14h30, 16h en fr, et à 13h en gb.

– Démonstrations de tir au trébuchet (15min), à 10h45, 11h50, 12h45 en fr, et 13h50, 14h15, 15h20, 15h45, 16h50 en gb.

Gratuit pour les de 10 ans, Tarifs réduits pour tous.

Château ouvert de 10h à 19h.

Plus d’informations sur le site: https://castelnaud.com/les-animations/ .

Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00 chateau@castelnaud.com

