Journées du Patrimoine Château de Cazeneuve Lieu-dit Cazeneuve Préchac

Lieu-dit Cazeneuve Château de Cazeneuve Préchac Gironde

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre les visiteurs pourront déambuler dans le château à l’aide d’un descriptif papier, des guides seront positionnés à l’intérieur afin de répondre aux questions. Plus d’une dizaine de pièces meublés à découvrir le salon de la Reine Margot, les chambres du Roi et de la Reine, la cuisine médiévale, les caves médiévales, les grottes troglodytes, etc.

Exposition dans la salle consistoriale du château retraçant les grands moments de ce projet de mise en accessibilité au travers de la reconstruction d’une tour effondrée au XVIIIème siècle afin d’y installer un ascenseur et des sanitaires PMR ainsi que la diffusion des reportages vidéos effectués sur le château à ce sujet.

Le dimanche en présence de Monsieur Philippe Leblanc, Architecte du Patrimoine associé du Cabinet Architecture Patrimoine de Bordeaux en charge de ce projet unique en France. .

Lieu-dit Cazeneuve Château de Cazeneuve Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 48 16 accueilchateaudecazeneuve@orange.fr

