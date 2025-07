Journées du Patrimoine | Château de Compiègne Compiègne

samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine | Château de Compiègne

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Comme chaque année, le château ouvrira ses portes au public le week-end des 20 et 21 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec de nombreuses visites et animations gratuites au programme !

Exposition d’automobiles historiques

Vous pourrez découvrir dans la cour d’Honneur une exposition de rares Rolls-Royce et Bentley, organisé en partenariat avec le Rolls-Royce Enthusiasts’ Club (RREC).

Des tours en voiture seront proposés par les membres du club.

Visites conférences

• Théâtre Louis-Philippe partez à la découverte de la première salle de spectacle de Compiègne, aménagée à l’occasion du mariage de Louise d’Orléans et de Léopold Ier, roi des Belges.

à 11h 12h 14h 15h 16h 17h (durée 30 minutes)

Gratuit, sur inscription le jour de la visite (à 10h pour les visites du matin puis à 13h pour les visites de l’après-midi)

• Appartements d’invités à l’occasion des Séries, Napoléon III et Eugénie ont accueilli, à de multiples reprises au château, de nombreux invités parmi lesquels des personnalités célèbres. Plongez-vous dans cette époque fastueuse.

à 11h 14h 15h15 16h30 (durée 45 minutes)

Gratuit, sur inscription le jour de la visite (à 10h pour les visites du matin puis à 13h pour les visites de l’après-midi)

• Musée de l’Impératrice laissez-vous transporter avec émotion au cœur de la mémoire de la famille impériale.

à 11h 14h 15h15 16h30 (durée 45 minutes)

Gratuit, sur inscription le jour de la visite (à 10h pour les visites du matin puis à 13h pour les visites de l’après-midi)

Animations dans le parc

• Promenade en attelage

Le temps d’une balade dans le parc, remontez le temps à bord de la reproduction d’un attelage du XIXème siècle.

Samedi et dimanche, de 15h à 18h

Départ depuis la rampe

• Visite botanique du parc

Découvrez le parc, labellisé Jardin remarquable , et sa végétation avec le service des jardins du château.

Samedi et dimanche, à 14h30 et 16h (durée 1h30)

Départ depuis l’entrée principale du parc

• Frise à colorier

Viens colorier le château sur la frise installée dans la cour de la Régie !

Samedi et dimanche

Visite libre

• Appartement historiques

• Musée du Second Empire

• Musée national de la voiture

• Exposition Bizarreries

• Parc du château

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

