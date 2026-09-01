Journées du patrimoine – Château de Josselin – bal des fleurs et escrime Josselin
samedi 19 septembre 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Journées du patrimoine – Château de Josselin – bal des fleurs et escrime
Château de Josselin Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, le domaine de Josselin fait escale en 1910 et fête l’aviation !
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée est proposée à tarif réduit pour tous. Elle donne accès au rez-de-chaussée et au premier étage du château ainsi qu’aux jardins et au Musée de Poupées et de Jouets.
Au programme des animations : bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château, initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise, teinture végétale dans les anciennes cuisines…
De 11h à 18h (dernière entrée à 17h30). .
Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Château de Josselin – bal des fleurs et escrime Josselin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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