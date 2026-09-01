Informations pratiques

Josselin

Journées du patrimoine – Château de Josselin – bal des fleurs et escrime

Château de Josselin Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, le domaine de Josselin fait escale en 1910 et fête l’aviation !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée est proposée à tarif réduit pour tous. Elle donne accès au rez-de-chaussée et au premier étage du château ainsi qu’aux jardins et au Musée de Poupées et de Jouets.

Au programme des animations : bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château, initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise, teinture végétale dans les anciennes cuisines…

De 11h à 18h (dernière entrée à 17h30). .

Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Château de Josselin – bal des fleurs et escrime Josselin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande