Journées du Patrimoine Château de la Dubrie Château de la Dubrie Bressuire

Château de la Dubrie Beaulieu-sous-Bressuire Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-09-20 à 2025-09-21

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ce château du XVIème siècle présente un système défensif (bâtiments, tour, grand donjon) fait de canonnières pour le tir au mousquet, en raison de l’insécurité liée aux Guerres de Religion entre Protestants et Catholiques. Une ancienne tour a été transformée en chapelle. Un beau pigeonnier de 1300 boulins et un vivier complètent le domaine.

Visite libre des extérieurs. .

Château de la Dubrie Beaulieu-sous-Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 87 55

