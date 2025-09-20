Journées du Patrimoine Château de la Durbelière La Durbelière Mauléon

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon

Gratuit

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

En visite guidée ou visite libre, découvrez ce château qui remonte au Moyen-Âge. Des travaux furent entrepris entre 1440 et 1460. Il reste une tour et le mur d’enceinte de cette époque. La demeure fut agrandie et remaniée au début du XVIIème. C’est là que naquit en 1772, Henri de La Rochejaquelein, généralissime de l’armée catholique et royale de Vendée. Dimanche à partir de 15 h, profitez d’une ambiance musicale Jazz Gospel animée par Showkeyz.

Visites guidées le samedi à 14 h, 15 h,16 h et 17 h.

Visites guidées le dimanche à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h,16 h et 17 h.

Buvette sur place. .

La Durbelière Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 93 77 53

