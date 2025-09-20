JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux samedi 20 septembre 2025.

JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY

Place du Boële Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le château de Lassay vous ouvre ses portes, à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Ce monument historique daté du XVe siècle est un remarquable témoin de l’architecture militaire du Moyen Age.

Découvrez le fonctionnement d’une garnison militaire du XVe siècle, avec en particulier une salle d’artillerie présentée pour la première fois cette année à l’issue d’une campagne de restauration.

Le guide vous ouvrira les salles meublées, chambre à coucher, cuisine avec son curieux potager en granit et une belle collection de cuivres anciens…

Visites guidées traditionnelles ainsi que pour la visite de la tour Lavoisier par petits groupes (réservation sur place). .

Place du Boële Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

The Château de Lassay opens its doors to you for the European Heritage Days.

German :

Das Schloss Lassay öffnet Ihnen anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals seine Pforten.

Italiano :

Lo Château de Lassay vi apre le porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

El castillo de Lassay le abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay