Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay
samedi 19 septembre 2026 · LE BREUIL-SOUS-ARGENTON · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay
LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le château de l’Ébaupinay, joyau fortifié du XVe siècle : douves en eau, mâchicoulis, chemin de ronde,
canonnières et chapelle intégrée. Un patrimoine vivant où histoire, restauration et transmission se rencontrent au cœur du Bocage bressuirais.
Samedi 10h – 22h : visite libre, démonstration de combats en armure et illumination du site le soir
20h : Concert à danser avec les Drôles (musique trad).
Dimanche 10h – 18h : visite libre, démonstration de combats en armure et initiation à la taille de pierre.
Tout le week-end, exposition de photos du château avant/après.
Buvette et vente de fouées.
Visite libre tout public. .
LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62
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English : Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay
L’événement Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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