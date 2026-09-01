Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le château de l’Ébaupinay, joyau fortifié du XVe siècle : douves en eau, mâchicoulis, chemin de ronde,

canonnières et chapelle intégrée. Un patrimoine vivant où histoire, restauration et transmission se rencontrent au cœur du Bocage bressuirais.

Samedi 10h – 22h : visite libre, démonstration de combats en armure et illumination du site le soir

20h : Concert à danser avec les Drôles (musique trad).

Dimanche 10h – 18h : visite libre, démonstration de combats en armure et initiation à la taille de pierre.

Tout le week-end, exposition de photos du château avant/après.

Buvette et vente de fouées.

Visite libre tout public. .

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62

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English : Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay

L’événement Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais