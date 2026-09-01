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Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay

samedi 19 septembre 2026 · LE BREUIL-SOUS-ARGENTON · Argentonnay

Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
LE BREUIL-SOUS-ARGENTON
Adresse
Château de l'Ebaubinay
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Argentonnay

Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le château de l’Ébaupinay, joyau fortifié du XVe siècle : douves en eau, mâchicoulis, chemin de ronde,
canonnières et chapelle intégrée. Un patrimoine vivant où histoire, restauration et transmission se rencontrent au cœur du Bocage bressuirais.
Samedi 10h – 22h : visite libre, démonstration de combats en armure et illumination du site le soir
20h : Concert à danser avec les Drôles (musique trad).
Dimanche 10h – 18h : visite libre, démonstration de combats en armure et initiation à la taille de pierre.
Tout le week-end, exposition de photos du château avant/après.
Buvette et vente de fouées.
Visite libre tout public.   .

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Château de l’Ebaubinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62 

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English : Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay

L’événement Journées du Patrimoine – Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais

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