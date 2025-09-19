Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne vendredi 19 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis
Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Ouverture du jardin potager et de l’atelier botanique.
Exposition / vente des bijoux de Juliette Polac (artiste) et des anneaux de parfums de Catherine Willis (Sculptrice, peintre et botaniste), célébration du Vétiver. .
Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr
English : Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-08-15 par OT CdC Coeur du Perche