Journées du Patrimoine Château de Montautre Domaine de Montautre Fromental

Journées du Patrimoine Château de Montautre Domaine de Montautre Fromental samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Château de Montautre

Domaine de Montautre 1 Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Serge Lacaze ouvre les portes de son domaine comprenant le château du XVe siècle qui a été complété d’une tour-escalier au XVIe siècle. Christian Rémy, docteur en histoire médiévale « Montautre est un site particulièrement emblématique d’une frange très importante de l’habitat seigneurial Limousin trop peu pris en compte, à savoir celui de la noblesse la plus modeste de la fin du Moyen Âge ». Au programme accueil au châtelet d’entrée et commentaire général sur le site ; présentation de la basse-cour et des vestiges gallo-romains ; présentation de la haute-cour et commentaire sur l’architecture du château ; visite du bâtiment des gardes (dont mini-musée) avec écuries, salle des gradés, salle des gardes, boulangerie, chapelle ; dans le château cuisine, salon, tour escalier, chambres (seigneuriale, de la comtesse)… .

Domaine de Montautre 1 Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Château de Montautre Fromental a été mis à jour le 2025-07-26 par SPL Terres de Limousin