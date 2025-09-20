Journées du Patrimoine Château de Montgeoffroy Mazé-Milon

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Un joyau du 18e siècle au coeur de l’Anjou: rares sont les domaines qui peuvent, aujoud’hui, se targuer d’une telle authenticité. On compte peu de grandes réalisations en Anjou, au 18ème siècle, mais à lui seul, le Château de Montgeoffroy suffit à combler ce manque: l’édifice est exceptionnel.

Le château de Montgeoffroy vous accueille à l’occasion des Journées du Patrimoine

Au programme de ce week-end

– Visite libre du rez-de-chaussée animé par nos bénévoles en costume d’époque

– Visite flash théatralisée du 1er étage

– Exposition d’art contemporain mauritanien et japonais, sous la charpente apparente des combles du château

(Compris dans le billet d’accès au château)

– Samedi 20 septembre exposition de véhicules de collection dans la cour du château (gratuit)

– Dimanche 21 septembre chasse aux indices sur le thème du patrimoine architectural, dans le parc du château

(à partir de 15 ans, compris dans le billet d’accès au château) .

Mazé Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

English :

A jewel of the 18th century in the heart of Anjou: few estates today can boast such authenticity. There are few great achievements in Anjou in the 18th century, but the Château de Montgeoffroy alone is enough to fill this gap: the building is exceptional.

German :

Ein Juwel aus dem 18. Jahrhundert im Herzen von Anjou: Es gibt nur wenige Weingüter, die sich heute einer solchen Authentizität rühmen können. Im Anjou gibt es nur wenige große Bauwerke aus dem 18. Jahrhundert, aber das Château de Montgeoffroy allein reicht aus, um diese Lücke zu füllen: Das Gebäude ist außergewöhnlich.

Italiano :

Un gioiello del XVIII secolo nel cuore dell’Angiò: poche tenute oggi possono vantare una tale autenticità. Le grandi realizzazioni del XVIII secolo in Angiò sono poche, ma il castello di Montgeoffroy basta da solo a colmare questa lacuna: l’edificio è eccezionale.

Espanol :

Una joya del siglo XVIII en el corazón de Anjou: pocas fincas de hoy en día pueden presumir de tal autenticidad. Hay pocas grandes realizaciones en Anjou en el siglo XVIII, pero el castillo de Montgeoffroy basta por sí solo para llenar este vacío: el edificio es excepcional.

