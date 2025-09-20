Journées du Patrimoine Château de Montmirail 2, place du château Montmirail

Visites guidées, samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Tarif préférentiel 7€ (gratuit de 6 à 18 ans et étudiants) Réservation en ligne conseillée sur

www.chateaudemontmirail.com Accès libre à la boutique-salon de thé à partir de 12h et au parc de 10h à 18h30. Renseignements complémentaires au 02 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com .

2, place du château 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 72 71

