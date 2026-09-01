Journées du Patrimoine – Château de Muflet Muflet Saint-Aubin-du-Plain

Informations pratiques

Saint-Aubin-du-Plain

Journées du Patrimoine – Château de Muflet

Muflet Château de Muflet Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Forteresse médiévale entourée de douves, vestiges du pont levis avec porte d’accès. Porte d’entrée du 17e dans le

style poitevin. Reconstitution d’un jardin médiéval. Nombreux éléments de défense visibles depuis l’extérieur de la forteresse, en bon état de conservation. Visite guidée des extérieurs, du jardin médiéval et de la chapelle guérisseuse avec commentaires sur l’architecture militaire médiévale et la vie dans un château du Moyen Âge.

Visite guidée samedi et dimanche à 14 h, 15 h 30 et 17 h. .

Muflet Château de Muflet Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 67 42

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English : Journées du Patrimoine – Château de Muflet

L’événement Journées du Patrimoine – Château de Muflet Saint-Aubin-du-Plain a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais