Journées du Patrimoine Château de Philippe de Commynes ARGENTON LES VALLEES Argentonnay

ARGENTON LES VALLEES 8 place Philippe de Commynes Argentonnay Deux-Sèvres

Gratuit

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama. Découvrez en visite libre le parc, la chapelle Saint-Georges, la peinture murale classée datant du XIème siècle représentant le Christ en majesté. Visite inédite. À la découverte de la vie d’une maison de maître au XIXème siècle accompagnée par un bénévole de l’association Les Amis du Château d’Argenton construction, solutions d’approvisionnement en eau, adaptation des lieux aux besoins de l’époque et vie en autarcie. Rendez-vous devant les grilles du parc du château.

Parc et chapelle Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Visites commentées Maison de maître: samedi à 14 h30, Dimanche à 10 h et 14 h. .

+33 6 82 25 01 76

