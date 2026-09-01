Informations pratiques

Saint-Coutant

Journées du patrimoine – Château de Puybautier

Puybautier Saint-Coutant Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce château, construit entre le XVIème et le XVIIIème siècle, était au cœur d’une seigneurie importante rattachée à l’abbaye de Nanteuil en Vallée. Le site connait des travaux de restauration depuis plusieurs années.

Visite libre des extérieurs

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Puybautier Saint-Coutant 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 07 59

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English :

This château, built between the 16th and 18th centuries, was at the heart of an important seigneury attached to the abbey of Nanteuil en Vallée. The site has been undergoing restoration work for several years.

Free visit of the exterior

L’événement Journées du patrimoine – Château de Puybautier Saint-Coutant a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine