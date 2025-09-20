Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin

Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Château du Moyen-Âge reconstruit vers 1370 par Pierre de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait l’objet d’importants travaux de fortification fin XIVème siècle.

Il possède le charme d’une petite forteresse militaire alliée au souci de confort grandissant de la fin du Moyen-Âge. Donjon de 28 m de haut couronné de mâchicoulis, archères-canonnières, pont-levis et vestiges des hourds témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent ans. Visite guidée ou en autonomie avec audioguides.

« En quête de la pierre philosophale », grand jeu à énigmes à partager en famille ou entre amis. Escape game nocturne « Captifs du temps » samedi à 20h30 sur réservation (15 €/ pers). .

Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

English : Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin

German : Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin

L’événement Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Bocage Bressuirais