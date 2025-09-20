Journées du Patrimoine Château de Sanzay Rue René III comte de Sanzay Argentonnay

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez le Château de Sanzay qui abrite depuis 2007 l’association La Colporteuse, devenue depuis Centre socio-culturel. Visite libre du château en déambulation orientée par les colporteurs dès 17h et apéro-concert avec le groupe Mesdemoiselles, trio composé de G. Bagot, A. Bonnet et J. Lelong à 19h30 avec une petite restauration sur place. .

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53

