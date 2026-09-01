Journées du Patrimoine – Château de Sanzay Rue René III comte de Sanzay Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Journées du Patrimoine – Château de Sanzay

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1930 (chapelle, porte et vestiges des fortifications), le château de Sanzay appartient à la commune d’Argentonnay et accueille depuis 2007 l’association La Colporteuse. Ce site du XIIIe siècle conserve notamment son châtelet d’entrée, son donjon et un corps de garde avec tour d’artillerie.

Entouré de douves classées Espace naturel sensible depuis 2013, il présente un intérêt à la fois patrimonial et écologique.

Grimpe dans un arbre avec Ianis (Arbor Addict): de 14 h à 17 h.

Conférence archéo sur les fouilles réalisées à Argentonnay – Pierre Bâty, à 17 h.

Carte interactive du Patrimoine Chanté du 79 (Arcup), de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à16 h.

Visite libre et bar associatif. .

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53

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English : Journées du Patrimoine – Château de Sanzay

L’événement Journées du Patrimoine – Château de Sanzay Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais