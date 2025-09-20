Journées du patrimoine château de Trécesson château de Trécesson Campénéac

Journées du patrimoine château de Trécesson château de Trécesson Campénéac samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine château de Trécesson

château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le site est exceptionnellement ouvert toute la journée du samedi 20 septembre de 10h à 18h. Cette année, le château a le plaisir d’accueillir une collection de véhicules d’exception d’avant guerre !

– Crêpes et galettes artisanales sur place

– Dernier jour de l’exposition d’art « Forêt fascinante »

– Tarifs réduit pour tous

– Animation de l’hologramme « Le revenant » à tarif réduit

Informations et billetterie à venir sur le site du château. .

château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande