Journées du patrimoine – Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Trécesson · Campénéac
Informations pratiques
Campénéac
Journées du patrimoine – Château de Trécesson
Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Trécesson est ouvert toute la journée du samedi 19 septembre de 10h à 18h.
Et pour l’occasion, le château a le plaisir d’accueillir une collection exceptionnelle de motos anciennes !
Tarifs réduit pour tous. Restauration sur place (crêpes et galettes artisanales).
Informations et billetterie sur le site du château. .
Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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