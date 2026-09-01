Journées du patrimoine – Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac

Informations pratiques

Campénéac

Journées du patrimoine – Château de Trécesson

Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Trécesson est ouvert toute la journée du samedi 19 septembre de 10h à 18h.

Et pour l’occasion, le château a le plaisir d’accueillir une collection exceptionnelle de motos anciennes !

Tarifs réduit pour tous. Restauration sur place (crêpes et galettes artisanales).

Informations et billetterie sur le site du château. .

Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine – Château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande