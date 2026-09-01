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AGENDA · Campénéac

Journées du patrimoine – Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac

samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Trécesson · Campénéac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lieu-dit Trécesson
Adresse
Château de Trécesson
Ville
56800 Campénéac
Département
Morbihan
Tarif

Campénéac

Journées du patrimoine – Château de Trécesson

Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Trécesson est ouvert toute la journée du samedi 19 septembre de 10h à 18h.
Et pour l’occasion, le château a le plaisir d’accueillir une collection exceptionnelle de motos anciennes !
Tarifs réduit pour tous. Restauration sur place (crêpes et galettes artisanales).
Informations et billetterie sur le site du château.   .

Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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