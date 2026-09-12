Journées du Patrimoine Château de Walmath et glacière Château de Walmath Saint-Laurent-les-Églises
samedi 19 septembre 2026 · Château de Walmath · Saint-Laurent-les-Églises
Informations pratiques
Saint-Laurent-les-Églises
Journées du Patrimoine Château de Walmath et glacière
Château de Walmath 37 Route de la Jonchère Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez ce château construit au XIXe siècle par JB Mignon, dépositeur d’une centaine de brevets (plaque tournante SNCF par exemple). Ce domaine fut acheté par la famille Duchambon en 1994 après le pillage de celui-ci, puis il est remis partiellement en état par tous les membres de cette famille. Visite guidée du Château par petits groupes, découverte de la glacière située dans les bois. Parc en accès libre pour une promenade au fil de son histoire et de sa nature préservée. Exposition en présence d’artisans locaux dans le parc. .
Château de Walmath 37 Route de la Jonchère Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 46 63 45 charlene@cklg-immobilier.com
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English : Journées du Patrimoine Château de Walmath et glacière
L’événement Journées du Patrimoine Château de Walmath et glacière Saint-Laurent-les-Églises a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin