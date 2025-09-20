Journées du Patrimoine Château de Walmath Saint-Laurent-les-Églises

Journées du Patrimoine Château de Walmath Saint-Laurent-les-Églises samedi 20 septembre 2025.

Château de Walmath Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez ou redécouvrez le château de Walmath, imaginez-vous déambuler dans les salles du château, où chaque pierre raconte une histoire fascinante. Nous vous invitons à plonger au cœur de notre riche patrimoine du Limousin, à découvrir des trésors cachés que nous ouvrons uniquement une fois par an. Au programme visite du château, de l'horloge et de la glacière. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur d'architecture ou simplement en quête d'une sortie originale, le Château de Walmath est le lieu idéal pour passer un moment convivial et enrichissant avec toute votre famille.

Château de Walmath Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 49 27 11 charlene.kulunkian@yahoo.fr

