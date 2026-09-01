Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet Mauléon
samedi 19 septembre 2026 · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet
Le Bois Fichet Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Plongez dans l’histoire du château du Bois Fichet : une demeure du XIXe siècle au style Renaissance, étonnamment
moderne pour son époque. Entre chapelle, dépendances et ingénieux équipements d’origine, découvrez un lieu
authentique et plein de surprises.
Visite guidée par le propriétaire, départ toutes les heures. .
Le Bois Fichet Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69 thdureau.avocat@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet
L’événement Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais
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