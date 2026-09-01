Informations pratiques

Mauléon

Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet

Le Bois Fichet Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans l’histoire du château du Bois Fichet : une demeure du XIXe siècle au style Renaissance, étonnamment

moderne pour son époque. Entre chapelle, dépendances et ingénieux équipements d’origine, découvrez un lieu

authentique et plein de surprises.

Visite guidée par le propriétaire, départ toutes les heures. .

Le Bois Fichet Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69 thdureau.avocat@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet

L’événement Journées du Patrimoine – Château du Bois Fichet Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais