Journées du Patrimoine Château du Chambon Château du Chambon Bersac-sur-Rivalier

Château du Chambon 3 Lieu-dit Le Chambon Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les propriétaires du château du Chambon vous invitent à découvrir, au cours d’une visite guidée de plus d’une heure, les 500 ans d’histoire de cette résidence seigneuriale des XVe et XVIe siècles, un joyau de la Renaissance en Limousin au charme intemporel. Vous aurez l’occasion d’explorer non seulement l’intégralité des intérieurs, mais aussi la charpente, la cour d’honneur sur la terrasse fortifiée, avec son jardin à la française et son colombier, ainsi que le portail, les douves, et le parc du domaine. Ce château privé, inscrit au titre des Monuments historiques, a récemment fait l’objet d’une importante campagne de restauration. .

Château du Chambon 3 Lieu-dit Le Chambon Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 99 08 chateauduchambon@gmail.com

