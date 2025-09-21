JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE Champéon

Château du Fresne Champéon Mayenne

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous emmène à la rencontre des personnages qui ont fait l’histoire du château du Fresne à travers une visite théâtralisée !

Inscrit au titre des Monuments Historiques et doté d’une chapelle, d’un pigeonnier et de communs, le château du Fresne possède un logis avec une chambre du Roi aux décors peints. Laissez-vous conter l’histoire du château et des familles qui l’ont habité en compagnie de quelques personnages marquant du lieu. De Marie du Fresne à Emile Poirier, en passant par René de Beauregard ou Jean d’Anthenaise, découvrez le Fresne à travers des visites théâtralisées, par la compagnie Je Voudrais Que Rêver et un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Départ des visites théâtralisées toutes les 30 minutes. Dernière visite à 17h. Durée de la visite 45 min. Rendez-vous dans la cour du château.

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles, auprès du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne au 02 43 58 13 00 ou à coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Le château est ouvert tout au long du week-end des Journées du patrimoine, de 10h à 18h.

Le samedi et dimanche midi, de 12h à 14h, le château du Fresne propose un Déjeuner du patrimoine réalisé par Cuisine Carine, entièrement cuisiné dans le four à bois du 15e 16e siècles de l’ancienne boulangerie.

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles à https://chateau-du-fresne.sumupstore.com/ .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne (Coëvrons-Mayenne art and history region) takes you on a theatrical tour of the Château du Fresne to meet the characters who have shaped its history!

German :

Das Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne führt Sie in einer theatralischen Führung zu den Personen, die die Geschichte des Château du Fresne geprägt haben!

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne (regione d’arte e di storia di Coëvrons-Mayenne) vi accompagna in una visita drammatizzata per incontrare alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia dello Château du Fresne!

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne (País de arte e historia Coëvrons-Mayenne) le propone una visita teatralizada para conocer a algunos de los personajes que han marcado la historia del Château du Fresne

