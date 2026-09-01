Informations pratiques

Katzenthal

Journées du patrimoine Château du Wineck

Château du Wineck Katzenthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir ces vestiges du 13ème siècle situé au dessus du village de Katzenthal. Les bénévoles sont présents pour vous en apprendre plus.

Le temps d’un dimanche, venez voir ce château médiéval du Wineck, édifié au début du XIIème siècle.

Les bénévoles de l’association sont présents afin de vous faire découvrir ce lieu très interessant. 0 .

Château du Wineck Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 85 63 info@kaysersberg.com

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English :

Come discover these 13th-century ruins located above the village of Katzenthal. Volunteers will be on hand to tell you more about them.

L’événement Journées du patrimoine Château du Wineck Katzenthal a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg