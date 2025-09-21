Journées du patrimoine Château Elizabea Trois-Villes

Journées du patrimoine Château Elizabea Trois-Villes dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine Château Elizabea

Château Élizabea Trois-Villes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Édifié en 1660 par le comte de Tréville, capitaine des Mousquetaires du Roi, le château Elizabea de Trois-Villes incarne l’architecture classique du XVIIe siècle, que l’on attribue à François Mansart, et le savoir-faire local. Il est entouré d’un jardin à la française, et de gigantesques magnolias.

Visites à 10h samedi uniquement, 14h30, 16 et 17h30 samedi et dimanche. Sur inscription. .

Château Élizabea Trois-Villes 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 84 25

English : Journées du patrimoine Château Elizabea

German : Journées du patrimoine Château Elizabea

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Château Elizabea

L’événement Journées du patrimoine Château Elizabea Trois-Villes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Pays Basque