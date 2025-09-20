Journées du patrimoine Château et jardins de Losse Lieu-dit Château de Losse Thonac

Lieu-dit Château de Losse Château de Losse Thonac Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 sont l’occasion idéale de (re)découvrir le château de Losse et ses jardins remarquables!

À cette occasion, le Château et les Jardins de Losse proposent des tarifs préférentiels ainsi que l’accès inédit aux écuries! Paiement sur place, pas de réservation en ligne. .

Lieu-dit Château de Losse Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com

English : Journées du patrimoine Château et jardins de Losse

11am 6pm. On this occasion, the Château and Jardins de Losse are offering special rates and access to the stables. Payment on site.

German : Journées du patrimoine Château et jardins de Losse

11h 18h. Zu diesem Anlass bieten das Schloss und die Gärten von Losse Sonderpreise und einen einmaligen Zugang zu den Stallungen.

Italiano :

dalle 11.00 alle 18.00. Per l’occasione, lo Château e i Jardins de Losse offrono tariffe speciali e accesso esclusivo alle scuderie. Pagamento in loco.

Espanol : Journées du patrimoine Château et jardins de Losse

De 11.00 a 18.00 h. Para celebrar la ocasión, el castillo y los jardines de Losse ofrecen tarifas especiales y acceso exclusivo a los establos.

