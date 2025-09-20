Journées du Patrimoine Château fort Mauléon-Licharre

Rue du Fort Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ancienne place forte stratégique dominant la vallée du Saison, le château de Mauléon occupe une position clé entre Béarn, Navarre et Espagne. Classé monument historique depuis 1925, il témoigne d’un passé riche et mouvementé. À l’intérieur, jeux en bois, scénographie et jeux immersif. .

Rue du Fort Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

