Journées du patrimoine Château Raoul Châteauroux

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Châteauroux et le Conseil départemental de l’Indre proposent des visites guidées du Château Raoul, monument emblématique de la ville.

Édifié au XII? siècle par Raoul le Large, seigneur de Déols, le Château Raoul domine la vallée de l’Indre depuis son promontoire. Au fil des siècles, il a connu de nombreux remaniements, mêlant les influences médiévales, Renaissance et classiques. Son architecture remarquable et sa situation exceptionnelle en font un site patrimonial majeur.

Habituellement fermé au public, le château ouvrira exceptionnellement ses portes pour ce week-end. Les visites guidées, gratuites, permettront de découvrir son histoire ainsi que ses principaux espaces.

La réservation est obligatoire et s’effectue auprès de l’office de tourisme. .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

As part of the European Heritage Days, the Châteauroux tourist office is offering guided tours of the Château Raoul and the prefectural residence. Self-guided tours of both sites are also available on Saturday afternoons.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt von Châteauroux Führungen durch das Château Raoul und die Residenz der Präfektur an. Am Samstagnachmittag werden Ihnen auch freie Besichtigungen der beiden Stätten angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo di Châteauroux propone visite guidate al Castello Raoul e alla residenza prefettizia. Il sabato pomeriggio sono disponibili anche visite autogestite di entrambi i siti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo de Châteauroux ofrece visitas guiadas al castillo Raoul y a la residencia de la prefectura. Los sábados por la tarde también se organizan visitas autoguiadas a ambos lugares.

