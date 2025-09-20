Journées du Patrimoine Château Saint Claude Château Saint Claude Moncoutant-sur-Sèvre

Château Saint Claude 2 Rue des Roches Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Le château Saint-Claude a été construit au XIXème siècle par Claude de Lauzon.

La façade ouest est travaillée avec des encorbellements. 4 oculus dits mascarons lui confèrent un petit air italien dit romantique. Visite guidée des extérieurs et du parc à l’anglaise.

Samedi à 15 h, et dimanche à 10 h et et 14 h (arrivée 5 minutes avant).

Parking Place de l’église, entrée par la grille blanche. .

Château Saint Claude 2 Rue des Roches Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 06 44

