Journées du Patrimoine – Château Saint-Claude Château Saint-Claude Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Journées du Patrimoine – Château Saint-Claude

Château Saint-Claude 2 Rue des Roches Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château Saint-Claude a été construit au XIXe siècle par Claude de Lauzon.

La façade ouest est travaillée avec des encorbellements. 4 oculus dits mascarons lui confèrent un petit air italien dit romantique. Visite guidée des extérieurs et du parc à l’anglaise, samedi et dimanche à 15 h. .

Château Saint-Claude 2 Rue des Roches Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 06 44

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English : Journées du Patrimoine – Château Saint-Claude

L’événement Journées du Patrimoine – Château Saint-Claude Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais