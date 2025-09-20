Journées du Patrimoine Châteaurenard

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Journées du Patrimoine de Châteaurenard.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine de nombreuses animations sont mises en place pour le plaisir de tous. Venez découvrir ou redécouvrir notre beau patrimoine et nos traditions.



Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.



Forteresse médiévale des Comtes de Provence

– colline du Griffon

de 14h à 18h

Au sommet de la colline du Griffon se dresse le château médiéval des XIIème et XVème siècles. Classée monument historique, cette ancienne forteresse est restaurée et entretenue régulièrement. Les salles aménagées permettent de découvrir Benoît XIII, un personnage hors du commun, l’architecture, la vie quotidienne et le rôle de ce site stratégique. C’est toute la mémoire d’un château qui est dévoilée. Le jardin du château, initié par Joseph Recordier, est actuellement en réorganisation. Il reste une invitation à la promenade dans un calme verdoyant.



Musée des Outils Agraires et des Traditions

– rue Jentelin

– de 10h à 12h et de 14h à 18h

Il évoque l’évolution de l’agriculture dans la région grâce à une collection d’outils anciens, certains datant du XIXème siècle, servant à la culture maraîchère, viticole et céréalière. Découvrez ces femmes et ces hommes qui tirèrent de la terre et de l’eau le meilleur d’elles-mêmes, leur art de vivre, leurs fêtes, et les traditions. Depuis 2024, exposition d’une maquette des arènes.



Maison des Années 50

– rue Jentelin

– de 10h à 12h et de 14h à 18h

La maison de nos anciens nous replonge au temps jadis. Tout a été recréé d’époque ! Mobiliers, vaisselles, linge de maison, et une multitude d’objets d’un autre temps.



Four banal

– rue Jentelin

– de 10h à 12h et de 14h à 18h

C’est autour de ce dernier que se cristallisèrent les revendications de liberté, dès 1788. Ce droit de fournage qui imposait à chacun de venir en ce lieu pour cuire son pain, avec une obligation de verser 20 % au seigneur, disparut avec la nuit du 4 août 1789 qui vit l’abolition des privilèges. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le four revit et des fournées de panetons sont distribuées.



Lavoir

– centre ancien

– Pour visiter, s’adresser au four banal

Situé sous la place de la mairie, il fut construit vers 1905. Il est aménagé avec des mannequins illustrant la lessive. Une mise en scène telle qu’elle pouvait avoir lieu au début du XXème siècle.



Eglise Saint Denys

– boulevard du 4 Septembre

– entrée libre hors culte (dimanche matin)

– visite guidée le dimanche après-midi

Elle cache derrière sa façade XIXème, une grande nef romane et un beau chœur gothique. Dans les nefs latérales, des boiseries et des tableaux réalisés par deux peintres prestigieux issus de la famille Mignard. Dans le fond de l’église sur le balcon trône un orgue réalisé par la manufacture lyonnaise de Grandes Orgues et Harmonium CH Michel Merklin. Son clocher était à l’origine une tour de garde. L’église, seul espace public d’importance, fut jusqu’à la Révolution, le lieu où la population pouvait se regrouper. Son architecture traduit un accompagnement de l’évolution démographique de la ville. Ce lieu de culte, de prière, de refuge en temps de guerre, fut aussi le lieu des premières élections républicaines ! La visite du dimanche après-midi incluera l’orgue monumental, ayant appartenu aux frères Lumières.



Distillerie Frigolet

– rue Inisan

– de 10h à 12h et de 14h à 18h

De nos jours, la fabrication du Frigolet a toujours lieu à la distillerie originelle, selon la même recette. Aujourd’hui la distillerie Frigolet peut se targuer d’être certifiée Entreprise du patrimoine vivant (EPV), un label qui reconnait l’excellence de son savoir-faire d’exception.



Vierge dorée

– colline du Pic Chabaud

Elle fut élevée en 1867 à l’occasion d’une Mission sur les hauteurs de la commune, au sommet du Pic Chabaud, décidée par le père Louis Alexis, curé de la paroisse. La commande de la statue fut passée aux établissements Vigne de Lyon, sur la base d’un modèle créé pour Lourdes par Joseph Fabisch. Il fallut toute l’énergie des hommes, des charretiers et des chevaux, pour amener les 1860 kg de la statue au sommet de la colline.

Installée sur un socle de pierre de taille, elle culmine à dix mètres de hauteur. Sur le piédestal de la statue on fit graver l’inscription Posueront me custodem (ils m’ont instituée leur gardienne).

Un calvaire de 1844 est situé à mi pente. Un chemin de croix montait depuis la cité jusqu’à la statue.



Fontaine de la Durance

– place de la République

Erigée en 1909, elle rend hommage à la Durance coulant au nord de Châteaurenard. L’inscription qu’elle porte Eici, l’aigo es d’or Ici, l’eau est d’or, dit bien l’importance de cette rivière, non seulement pour la région de Châteaurenard mais également pour une bonne partie du Pays d’Arles.

C’est en effet sa canalisation et sa distribution sur tout le territoire à travers un réseau hydraulique de canaux d’irrigation qui a permis l’implantation sur ces terres arides ou marécageuses d’une agriculture maraîchère et fruitière prospère.



Arènes

– 3 avenue Denis Pauleau

– entrée libre de 10h à 12h

La première construction remonte à 1880. Ce sont des arènes fixes inscrites à l’inventaire général du patrimoine culturel. Elles succèdent à de multiples arènes rudimentaires construites dans la tradition régionale des enclos situés dans diverses propriétés privées, en particulier dans le parc du château.



Découvertes en calèche promenades gratuites de 10h à 12h et de 14h à 17h. Départ Allées M. Jullian. .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

