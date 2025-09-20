Journées du patrimoine Châtenay

Journées du patrimoine Châtenay samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine

Musée des vieux métiers Châtenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La Maison des Vieux Métiers

a le plaisir de vous convier

les après-midi des 20 et 21 septembre 2025

à Châtenay, à partir de 14h.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir

• des visites guidées gratuites à thème,

• une exposition de photos anciennes,

• des démonstrations et présentations de petits travaux réalisés par nos aînés tout au long de leur vie.

Un moment de mémoire et de partage autour des savoir-faire d’Autrefois.

Avec la participation financière du Département, de la Communauté de communes du Brionnais Sud Bourgogne et de la Mairie de Châtenay.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux ! .

Musée des vieux métiers Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 92 92 91 mairie-de-chatenay@orange.fr

English : Journées du patrimoine

German : Journées du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Châtenay a été mis à jour le 2025-09-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais