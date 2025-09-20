Journées du patrimoine Châtenay
Journées du patrimoine Châtenay samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine
Musée des vieux métiers Châtenay Saône-et-Loire
La Maison des Vieux Métiers
a le plaisir de vous convier
les après-midi des 20 et 21 septembre 2025
à Châtenay, à partir de 14h.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir
• des visites guidées gratuites à thème,
• une exposition de photos anciennes,
• des démonstrations et présentations de petits travaux réalisés par nos aînés tout au long de leur vie.
Un moment de mémoire et de partage autour des savoir-faire d’Autrefois.
Avec la participation financière du Département, de la Communauté de communes du Brionnais Sud Bourgogne et de la Mairie de Châtenay.
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux ! .
Musée des vieux métiers Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 92 92 91 mairie-de-chatenay@orange.fr
