Journées du Patrimoine Cimetière de Wassy Wassy

Cimetière Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
Visite libre. Le patrimoine funéraire est souvent méconnu et pourtant il est le reflet de l’histoire nationale et locale. Une vingtaine de tombes de 1792 à 1815 permettent d’évoquer les différentes campagnes napoléoniennes. .
Cimetière Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90
