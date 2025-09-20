Journées du Patrimoine Cimetière de Wassy Wassy

Cimetière Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

Visite libre. Le patrimoine funéraire est souvent méconnu et pourtant il est le reflet de l’histoire nationale et locale. Une vingtaine de tombes de 1792 à 1815 permettent d’évoquer les différentes campagnes napoléoniennes. .

Cimetière Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

