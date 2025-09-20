Journées du Patrimoine Cinéma Le Commynes Cinéma Le Commynes Argentonnay

Cinéma Le Commynes 3 Rue de la Frérie Argentonnay Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Projection en accès libre d’un diaporama présentant les bâtiments et sites principaux les plus marquants du patrimoine des communes de l’Argentonnais, proposée par l’association Art7 et Culture.

Salle difficilement accessible aux PMR. .

Cinéma Le Commynes 3 Rue de la Frérie Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 83 15

