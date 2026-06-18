Journées du Patrimoine | Circuit balade automnale Parc et Verger Les Prés Criel-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.

Criel-sur-Mer

Journées du Patrimoine | Circuit balade automnale

Parc et Verger Les Prés 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Parc et Verger les Prés, domaine de 9 hectares au coeur de prés salés vit sous le signe de la diversité.

Villa 1900, dépendances, potager, sous-bois, arbres centenaires, vergers de pommiers à cidre et cours d’eau sont un plaisir pour le regard. Une promenade d’un kilomètre au sein d’une zone humide naturelle, en passant par une petite île le long du fleuve côtier l’Yères, inspire le calme et la rêverie.

Dégustations des produits du domaine en fin visite.

Tarif adulte 3,50€

Tarif entre 12 18 ans et étudiants 2€

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Prévoir des bottes ou chaussures de marche, non adapté aux PMR et poussettes.

Sans réservation. .

Parc et Verger Les Prés 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 75 74 05

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L’événement Journées du Patrimoine | Circuit balade automnale Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers