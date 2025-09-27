JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE « LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL » Teyran

JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE "LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL"

JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE « LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL » Teyran samedi 27 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE « LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL »

Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28

Au rythme des percherons, partez à la découverte de quelques-unes des douze croix de Teyran.
Départ au Monument aux morts, retour même lieu.
Au rythme des percherons, partez à la découverte de quelques-unes des douze croix de Teyran.
Départ au Monument aux morts, retour même lieu.
A partir de 8 ans.   .

Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 6 40 63 54 65 

English :

To the rhythm of the Percherons, discover some of Teyran’s twelve crosses.
Departure from the Monument aux morts, return to the same place.

German :

Gehen Sie im Rhythmus der Percherons auf Entdeckungsreise zu einigen der zwölf Kreuze von Teyran.
Start am Kriegsdenkmal, Rückkehr am selben Ort.

Italiano :

Al ritmo dei Percheron, scoprite alcune delle dodici croci di Teyran.
Partenza dal Monument aux morts, ritorno allo stesso luogo.

Espanol :

Al ritmo de los Percherons, descubra algunas de las doce cruces de Teyran.
Salida del Monument aux morts, regreso al mismo lugar.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE « LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL » Teyran a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP