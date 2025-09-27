JOURNÉES DU PATRIMOINE CIRCUIT EN CALÈCHE « LES CROIX DE TEYRAN PAR HIPPOTERRA D’OC ET BERNADETTE ORGEVAL » Teyran
Teyran Hérault
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-09-28
Au rythme des percherons, partez à la découverte de quelques-unes des douze croix de Teyran.
Départ au Monument aux morts, retour même lieu.
A partir de 8 ans. .
Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 6 40 63 54 65
English :
To the rhythm of the Percherons, discover some of Teyran’s twelve crosses.
Departure from the Monument aux morts, return to the same place.
German :
Gehen Sie im Rhythmus der Percherons auf Entdeckungsreise zu einigen der zwölf Kreuze von Teyran.
Start am Kriegsdenkmal, Rückkehr am selben Ort.
Italiano :
Al ritmo dei Percheron, scoprite alcune delle dodici croci di Teyran.
Partenza dal Monument aux morts, ritorno allo stesso luogo.
Espanol :
Al ritmo de los Percherons, descubra algunas de las doce cruces de Teyran.
Salida del Monument aux morts, regreso al mismo lugar.
