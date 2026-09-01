Journées du patrimoine – CIRCUIT PATRIMONIAL « À LA RECHERCHE DES HALLES DISPARUES» Champagne-Mouton
samedi 19 septembre 2026 · Champagne-Mouton
Informations pratiques
Champagne-Mouton
Journées du patrimoine – CIRCUIT PATRIMONIAL « À LA RECHERCHE DES HALLES DISPARUES»
place des halles Champagne-Mouton Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Départ places des halles à Champagne-Mouton, circuit itinérant sur quatre communes : Champagne-Mouton,
Benest, Alloue et Manot,
.
place des halles Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Departure from the Champagne-Mouton market square, a tour passing through four municipalities: Champagne-Mouton,
Benest, Alloue, and Manot,
L’événement Journées du patrimoine – CIRCUIT PATRIMONIAL « À LA RECHERCHE DES HALLES DISPARUES» Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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