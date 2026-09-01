Informations pratiques

Champagne-Mouton

Journées du patrimoine – CIRCUIT PATRIMONIAL « À LA RECHERCHE DES HALLES DISPARUES»

place des halles Champagne-Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Départ places des halles à Champagne-Mouton, circuit itinérant sur quatre communes : Champagne-Mouton,

Benest, Alloue et Manot,

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place des halles Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Departure from the Champagne-Mouton market square, a tour passing through four municipalities: Champagne-Mouton,

Benest, Alloue, and Manot,

L’événement Journées du patrimoine – CIRCUIT PATRIMONIAL « À LA RECHERCHE DES HALLES DISPARUES» Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine