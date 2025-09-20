Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL L’ARCHITECTURE DES ÉGLISES DE CHARENTE LIMOUSINE AU FIL DES SIÈCLES Turgon

Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL L’ARCHITECTURE DES ÉGLISES DE CHARENTE LIMOUSINE AU FIL DES SIÈCLES Turgon samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL L’ARCHITECTURE DES ÉGLISES DE CHARENTE LIMOUSINE AU FIL DES SIÈCLES

place de l’église Turgon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Rdv devant l’église Saint-Sixte de Turgon, circuit itinérant sur quatre communes Turgon, Parzac, Le Grand- Madieu et Saint-Laurent-de-Céris
  .

place de l’église Turgon 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

English :

Meeting point in front of the Saint-Sixte church in Turgon, itinerant tour of four communes: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu and Saint-Laurent-de-Céris

German :

Treffpunkt vor der Kirche Saint-Sixte in Turgon, Wanderweg durch vier Gemeinden: Turgon, Parzac, Le Grand- Madieu und Saint-Laurent-de-Céris

Italiano :

Ritrovo davanti alla chiesa di Saint-Sixte a Turgon, visita itinerante di quattro comuni: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu e Saint-Laurent-de-Céris

Espanol :

Punto de encuentro frente a la iglesia de Saint-Sixte en Turgon, recorrido itinerante por cuatro municipios: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu y Saint-Laurent-de-Céris

L’événement Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL L’ARCHITECTURE DES ÉGLISES DE CHARENTE LIMOUSINE AU FIL DES SIÈCLES Turgon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine