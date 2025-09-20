Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL L’ARCHITECTURE DES ÉGLISES DE CHARENTE LIMOUSINE AU FIL DES SIÈCLES Turgon
place de l’église Turgon Charente
Rdv devant l’église Saint-Sixte de Turgon, circuit itinérant sur quatre communes Turgon, Parzac, Le Grand- Madieu et Saint-Laurent-de-Céris
place de l’église Turgon 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
Meeting point in front of the Saint-Sixte church in Turgon, itinerant tour of four communes: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu and Saint-Laurent-de-Céris
Treffpunkt vor der Kirche Saint-Sixte in Turgon, Wanderweg durch vier Gemeinden: Turgon, Parzac, Le Grand- Madieu und Saint-Laurent-de-Céris
Ritrovo davanti alla chiesa di Saint-Sixte a Turgon, visita itinerante di quattro comuni: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu e Saint-Laurent-de-Céris
Punto de encuentro frente a la iglesia de Saint-Sixte en Turgon, recorrido itinerante por cuatro municipios: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu y Saint-Laurent-de-Céris
