Journées du Patrimoine CIRCUIT PATRIMONIAL UN SYMBOLE DE L’ARCHITECTURE COMMÉMORATIVE LE MONUMENT AUX MORTS Massignac
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Départ monument aux morts de Massignac, circuit itinérant sur quatre communes Massignac, Lésignac- Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars
monument aux morts Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
English :
Departure from Massignac war memorial, tour of four communes: Massignac, Lésignac- Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars
German :
Start Kriegsdenkmal in Massignac, Wanderstrecke durch vier Gemeinden: Massignac, Lésignac- Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars
Italiano :
Partenza dal monumento ai caduti di Massignac, visita itinerante di quattro comuni: Massignac, Lésignac-Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars
Espanol :
Salida del memorial de guerra de Massignac, recorrido itinerante por cuatro municipios: Massignac, Lésignac- Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars
