Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château Départ devant l’accès au château Argentonnay
Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château Départ devant l’accès au château Argentonnay samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château
Départ devant l’accès au château ARGENTON LES VALLEES Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visites guidées du patrimoine architectural et historique par l’association des 3A un parcours ‘’Belles demeures’’ et un parcours ‘’Médiéval’’ permettant de découvrir les monuments emblématiques et l’histoire de la cité d’Argenton Château.
Durée 1h15, ouvert à tous. Départ devant l’accès au château.
Circuit ‘ »Belles demeures » Samedi à 11 h et Dimanche à 15 h 30.
Circuit « médiéval » Samedi à 16 h 30 et Dimanche à 11 h 30. .
Départ devant l’accès au château ARGENTON LES VALLEES Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 69 40
English : Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château
German : Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château
L’événement Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château Argentonnay a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Bocage Bressuirais