Journées du Patrimoine Cité d’Argenton Château Départ devant l’accès au château Argentonnay

Départ devant l'accès au château Argentonnay

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites guidées du patrimoine architectural et historique par l’association des 3A un parcours ‘’Belles demeures’’ et un parcours ‘’Médiéval’’ permettant de découvrir les monuments emblématiques et l’histoire de la cité d’Argenton Château.

Durée 1h15, ouvert à tous. Départ devant l’accès au château.

Circuit ‘ »Belles demeures » Samedi à 11 h et Dimanche à 15 h 30.

Circuit « médiéval » Samedi à 16 h 30 et Dimanche à 11 h 30. .

Départ devant l'accès au château ARGENTON LES VALLEES Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

