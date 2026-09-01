Informations pratiques

Soursac

Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes

Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à la visite guidée de la cité ouvrière d’Aynes.

Sur réservation .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes

L’événement Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze