Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac
dimanche 20 septembre 2026 · Soursac
Informations pratiques
Soursac
Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes
Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à la visite guidée de la cité ouvrière d’Aynes.
Sur réservation .
Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes
L’événement Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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