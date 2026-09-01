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Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac

dimanche 20 septembre 2026 · Soursac

Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
19550 Soursac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Soursac

Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes

Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à la visite guidée de la cité ouvrière d’Aynes.
Sur réservation   .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes

L’événement Journées du Patrimoine Cité ouvrière d’Aynes Soursac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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