Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne
30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de la Creuse organisent une collecte de clichés amateurs ou professionnels (photographies de classe, de groupe, de famille…) en lien avec notre département.
Rendez-vous le samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Pour cela, nous vous proposons
Soit de nous les déposer et de les céder aux archives
Soit de nous autoriser à les numériser. La numérisation est évidemment gratuite. .
30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50
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English : Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne
L’événement Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Guéret
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