UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéret

Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne Guéret

samedi 19 septembre 2026 · Guéret

Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
30 avenue Franklin Roosevelt
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de la Creuse organisent une collecte de clichés amateurs ou professionnels (photographies de classe, de groupe, de famille…) en lien avec notre département.
Rendez-vous le samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Pour cela, nous vous proposons
Soit de nous les déposer et de les céder aux archives
Soit de nous autoriser à les numériser. La numérisation est évidemment gratuite.   .

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne

L’événement Journées du patrimoine collecte de photographies ancienne Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)