Journées du Patrimoine Commanderie du Bois Saint-Jean Wamin

Entrée 5€ pour les plus de 12 ans

Début : 2025-09-20T00:30:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées à 14h30 le samedi et à 14h30 et 16h30 le dimanche

Commanderie du Bois Saint-Jean 1 ferme du Bois Saint-Jean – 62770 Wamin Wamin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 85 16 67 http://www.memoire-medievale.fr https://www.facebook.com/people/Commanderie-du-Bois-Saint-Jean/100070304790093/ Ancienne commanderie hospitalière créée au XIIème siècle

