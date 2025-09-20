Journées du Patrimoine commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Place de la Sous-Préfecture Gray

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

De l’aigle pygargue à un fragment de la pyramide de Khéops, les collections du Muséum perpétuent le souvenir des cabinets d’Histoire Naturelle en vogue au XIXe siècle. De fait, c’est en 1839 que la ville de Gray achète à Charles Dubois, receveur municipal, une importante collection de fossiles et de minéraux. Chaque année, les deux salles du rez-de-chaussée accueillent une exposition autour d’un thème particulier lié à l’histoire naturelle et à la région Grayloise… .

Place de la Sous-Préfecture Muséum d’Histoire Naturelle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 tourisme@cc-valdegray.fr

