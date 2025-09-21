Journées du patrimoine Concert à l’Eglise de Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles-la-Jourdan Vire Normandie

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des journées du Patrimoine, l’église St Amand ouvre ses portes toute la journée et vous propose un récital de chansons françaises par Alain Revet et le TRAC.

English : Journées du patrimoine Concert à l’Eglise de Maisoncelles la Jourdan

On the occasion of Heritage Days, St Amand church opens its doors all day long and offers a recital of French songs by Alain Revet and TRAC.

German : Journées du patrimoine Concert à l’Eglise de Maisoncelles la Jourdan

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Kirche St Amand den ganzen Tag ihre Türen und bietet Ihnen einen Liederabend mit französischen Chansons von Alain Revet und dem TRAC.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la chiesa di St Amand aprirà le porte tutto il giorno per un recital di canzoni francesi di Alain Revet e TRAC.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de St Amand abre sus puertas durante todo el día para un recital de canciones francesas a cargo de Alain Revet y TRAC.

